Stadio alla Scafatese per 18 anni - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Stadio alla Scafatese per 18 anni
Ucciso ad Ibiza, la zia sui social ‘è un dolore troppo forte’
Incidente a Giovi: frontale tra due auto, 21enne ferito, conducente fugge
Primo Maggio, Piero De Luca (PD): “Sicurezza e dignità non negoziabili”
Provincia scafati

Stadio alla Scafatese per 18 anni

  • Maggio 2, 2026
  • 0
  • 54
  • 3 Min Read
Stadio alla Scafatese per 18 anni

Approvata in consiglio comunale a Scafati la dichiarazione di pubblico interesse per la convezione che prevede l’affidamento per 18 anni dello stadio comunale “Vitiello” alla Scafatese Calcio del patron Felice Romano. Il costo totale della convenzione, della durata di 18 anni, è di circa 5,2 milioni di euro con un intervento di ammodernamento totale della struttura di circa 2,7 milioni di euro per consentire l’omologazione dello stadio comunale per il prossimo campionato di serie C e gettare le basi per la serie B. Ma il consiglio comunale di martedì sera ha visto momenti di tensione  con circa 100 tifosi gialloblu presenti in aula, attorno al patron del club Felice Romano, pronti a far sentire tutto il loro dissenso contro le posizioni dubbiose di parte della  minoranza sulle procedure. Nel mirino anche un consigliere che sarebbe stato minacciato da un tifoso che avrebbe provveduto a denunciare. “Ti taglio la testa” avrebbe detto l’uomo confondendosi tra l supporters all’esponente politico scafatese. In un clima di tensione, quindi, è  stata necessaria così una sospensione della seduta con una riunione a porte chiusa del sindaco, maggioranza e centrosinistra per dirimere la matassa. E per riportare la calma in  aula  sono dovuti intervenire anche patron Romano, il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, i carabinieri della locale tenenza e i vigili urbani. Ai voti 15 favorevoli, la maggioranza, gli esponenti dell’opposizione Ignazio Tafuro (Polo Civico) e Francesco Carotenuto (Scafati Arancione) e 6 astenuti, il neo-gruppo A testa alta, il Partito Democratico e Fratelli d’Italia.  Tuttavia l’attenzione è stata per i momenti di tensione che poi, alla luce della notizia della gestione dello stadio alla Scafatese, sono diventati applausi e cori per i colori gialloblù e il suo presidente. Nel cuore del disordine l’episodio più inquietante quando un consigliere comunale, impegnato a mediare e placare gli animi nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, sarebbe stato fatto oggetto di una aggressione verbale. “Ti taglio la testa”, gli avrebbe urlato un uomo presente tra il pubblico, tentando di scagliarsi fisicamente contro di lui, fermato solo dalla prontezza degli altri presenti. È stato identificato ma avrebbe agito per ruggini personali e “irrisolti” pregressi nei confronti del rappresentante politico, approfittando della confusione generale per dar sfogo alla propria violenza. Ieri pomeriggio poi, il consigliere si sarebbe recato presso  i carabinieri per sporgere formale denuncia. Un atto necessario per rispondere a un’intimidazione. La serata invece si è conclusa tra canti, tifo da stadio e patron in trionfo.  “Era un obiettivo chiaro del nostro programma: esternalizzare la gestione delle strutture sportive per migliorarle e renderle funzionali alle esigenze del territorio. Abbiamo rispettato quell’impegno, con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle regole”, dice il sindaco Aliberti.  “Lo sport non deve essere mai terreno di scontro politico, ma occasione di crescita per tutta la città”, conclude il sindaco. .

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013