Uccisa a Roma studentessa di Pagani

Pagani/Roma. Stava attraversando la strada quando è stata investita e uccisa da un’auto guidata da un pensionato. Ancora sangue, stavolta lontano dalla Campania e dalla provincia di Salerno: perde la vita una studentessa paganese, Daniela Gambardella, 19 anni, deceduta intorno alle 13 a Roma, dove studiava, in un tragico incidente stradale avvenuto su via Laurentina, nei pressi del centro commerciale Maximo. E’ stata investita da una Mercedes guidata da un 72enne mentre attraversava la strada e, nonostante i soccorsi immediati, per lei non c’è stato nulla da fare. Shock a Pagani dove la giovane studentessa, al primo anno universitario, era molto conosciuta. Daniela si era trasferita nella Capitale per studiare presso la facoltà di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (Dams) dell’Università Roma Tre, inseguendo il sogno di una carriera nel mondo della cultura. I suoi genitori vivono tra Pagani e Nocera Inferiore. Le dinamiche del tragico sinistro sono al vaglio degli inquirenti, con il pensionato romano che si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima. Visibilmente sotto shock, è stato accompagnato all’ospedale romano Sant’Eugenio per i test alcolemici e tossicologici di rito. Il veicolo, nel frattempo, è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Gli agenti della Polizia municipale di Roma Capitale cercheranno di chiarire se il semaforo fosse rosso per i pedoni o per i veicoli al momento dell’impatto. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la scena. La strada teatro dell’incidente mortale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi. L’automobilista rischia di essere indagato per omicidio stradale. La sua posizione al momento è al vaglio. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione della procura capitolina, per lo svolgimento dell’autopsia. La comunità universitaria di Roma Tre e quella di Pagani si stringono attorno alla famiglia della giovane. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio: Daniela viene ricordata come una ragazza solare e piena di sogni. I genitori appena appresa la notizia sono piombati a Roma.