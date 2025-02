Salerno. Giallo sulla morte di Carla D’Acunto

Sgomento e dolore a Salerno per la scomparsa prematura di Carla D’Acunto, titolare della rinomata osteria di mare MediterraneoSalerno, situata nei pressi della stazione. Dopo anni alla guida di un noto negozio di abbigliamento, aveva intrapreso con successo il percorso nella ristorazione, diventando un punto di riferimento in città.Secondo indiscrezioni la procuta ha avviato le indagini per capire le modalità del decesso della donna.