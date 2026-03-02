Uccide il marito a Nocera Inferiore, fermata la moglie

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che lo scorso 2 marzo, a Nocera Inferiore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti di una 54enne del posto, indagata per “omicidio”.

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la donna, nella giornata del 1° marzo, avrebbe aggredito il marito colpendolo con un’arma da taglio.

L’arrestata è stata tradotta presso la Casa circondariale di Salerno, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.