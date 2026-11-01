Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Serie A, oggi Juventus-Napoli 0-0 – Diretta Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente Elicottero precipitato in Bosnia, l’unico superstite: “E’ stata questione di un secondo, miracolo che sia ancora vivo” Simona Ventura: “Nel 2027 compio 40 anni di carriera. Sto studiando nuovi programmi” Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono, il regista ricoverato in ospedale Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York La Lazio e il primato. Gattuso: “Non guardare la classifica sennò ci gira la testa, mancano 12 punti all’obiettivo” Famiglia nel bosco, mamma Catherine trova lavoro come docente a Roma: il corso sull”Intelligenza naturale’ Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’ Serie A, oggi Juventus-Napoli 0-0 – Diretta Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente Elicottero precipitato in Bosnia, l’unico superstite: “E’ stata questione di un secondo, miracolo che sia ancora vivo” Simona Ventura: “Nel 2027 compio 40 anni di carriera. Sto studiando nuovi programmi” Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba in un poligono, il regista ricoverato in ospedale Un super Yeman Crippa è secondo alla maratona di New York La Lazio e il primato. Gattuso: “Non guardare la classifica sennò ci gira la testa, mancano 12 punti all’obiettivo” Famiglia nel bosco, mamma Catherine trova lavoro come docente a Roma: il corso sull”Intelligenza naturale’ Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’
Ultim'ora Nazionale

Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 36
  • 2 Min Read
Trump, sondaggio pessimo prima delle midterm: bocciatura record per il presidente

(Adnkronos) –
Brutte notizie per Donald Trump a due giorni dalle elezioni di midterm del 3 novembre. I democratici registrano un vantaggio di sette punti sui repubblicani nella corsa per il controllo del Congresso, mentre il tasso di disapprovazione del presidente raggiunge il livello record del 60% secondo un nuovo sondaggio nazionale di Nbc News, condotto tra il 28 e il 30 ottobre. 

Il 52% degli elettori registrati preferisce un Congresso controllato dai democratici, contro il 45% favorevole ai repubblicani e il 3% di indecisi. Il vantaggio democratico è aumentato di due punti rispetto alla rilevazione di settembre e sale a 21 punti tra gli indipendenti. Il gradimento di Trump si attesta invece al 40%, mentre il 64% degli intervistati ritiene che il presidente non abbia soddisfatto le aspettative, contro il 34% di giudizi positivi. Il 70% degli elettori giudica sbagliata la direzione intrapresa dal Paese, nove punti in più rispetto a un anno fa, e circa due terzi chiedono un cambiamento rispetto alle politiche dell’amministrazione. 

Il sondaggio evidenzia inoltre una diffusa insoddisfazione economica: circa tre elettori su quattro si dichiarano scontenti della situazione del Paese e, per la prima volta in trent’anni di rilevazioni Nbc, la percentuale di chi è insoddisfatto delle proprie condizioni finanziarie (51%) supera quella dei soddisfatti (49%). Inflazione e costo della vita restano le principali preoccupazioni. I democratici hanno un vantaggio di un punto sulla gestione dell’inflazione, mentre i repubblicani conservano un margine di due punti sull’economia e di cinque sulla corruzione. Nonostante il vantaggio nelle intenzioni di voto, soltanto il 29% degli intervistati esprime un giudizio positivo sul Partito democratico, contro il 38% per quello repubblicano. Elevata anche la mobilitazione elettorale: il 70% assegna un punteggio di 9 o 10 su 10 al proprio interesse per il voto, con i democratici avanti di 12 punti tra gli elettori più coinvolti. Tra i repubblicani, il gradimento di Trump raggiunge il 93% nell’area Maga, ma scende al 54% tra quanti non si riconoscono nel movimento. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025