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Trump, l’ultima idea: “Voglio Dana White portavoce della Casa Bianca”

  • Novembre 7, 2026
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Trump, l’ultima idea: “Voglio Dana White portavoce della Casa Bianca”

(Adnkronos) – Dana White portavoce della Casa Bianca? E’ l’idea che Donald Trump, tra il serio e il faceto, affida ad un post sul social Truth. Il presidente, con uno dei messaggi pubblicati oggi, ‘candida’ il numero 1 della Ufc al ruolo ricoperto prima da Karoline Leavitt e poi, per qualche giorno, da Katie Zacharia. “Sono lieto di annunciare che al grande Dana White, combattente e guerriero senza paura, è stato offerto l’incarico di portavoce della Casa Bianca”, scrive Trump con un messaggio dai toni ironici. Il presidente suggerisce a White di costruire uno staff che comprenda alcuni dei più grandi fighter. 

“Gli ho chiesto di portare con sé alcuni collaboratori, anche se alcuni di loro non sono cittadini del nostro Paese, come Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harris”, scrive il presidente snocciolando alcuni dei nomi più celebri nell’ottagono. Le stelle delle MMA, dice Trump, in questo momento sarebbero fondamentali dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di midterm: “Abbiamo bisogno di queste persone per difenderci dalla Sinistra folle. Dana sarà un portavoce della Casa Bianca come non se ne sono mai visti prima. Dana, ti prego, accetta l’incarico!”, aggiunge Trump. 

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