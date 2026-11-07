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Attentato a Cracovia, in piazza anche studenti italiani: tutti in salvo

  • Novembre 7, 2026
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Attentato a Cracovia, in piazza anche studenti italiani: tutti in salvo

(Adnkronos) – C’era anche una comitiva di studenti italiani nella piazza di Cracovia al momento della sparatoria. In salvo tutti i 34 ragazzi e i 3 accompagnatori del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, che non hanno riportato ferite. 

La rete diplomatica si è attivata immediatamente: il direttore dell’Istituto di Cultura di Cracovia e la console onoraria hanno raggiunto la scolaresca per metterla in sicurezza sotto il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia. L’agenzia di viaggi sta curando la logistica per il rientro in Italia. In caso di problemi nel reperire un unico volo, la Farnesina è pronta a gestire la partenza frazionata in più gruppi per garantire l’assistenza al rientro di studenti e docenti. 

internazionale/esteri

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