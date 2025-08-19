Trump, il quadro e i cappelli: presidente e guida turistica per i leader

(Adnkronos) – Vertici con Volodymyr Zelensky, colloqui con i leader europei, telefonate con Vladimir Putin. Ma anche quadri e cappelli. La giornata di Donald Trump viene documentata dai profili social della Casa Bianca, che pubblica video e foto delle ultime ore, caratterizzate dai summit per arrivare a una soluzione negoziale della guerra in Ucraina. Tra un colloquio e un fuorionda, Trump si trasforma quasi in una guida turistica. Nella foto con tutti i leader europei e con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente non perde l'occasione di indicare un quadro speciale: appeso alla parete c'è il ritratto che immortala l'attentato di Butler e 'fotografa' l'urlo 'fight, fight, fight' con cui Trump ha reagito dopo essere stato colpito da un proiettile nel luglio 2024. "Non è stato un gran giorno", le parole del presidente, mentre qualche leader si gira – un po' perplesso – ad osservare l'opera. Con orgoglio, come rivela un altro tweet dell'assistente Margo Martin, Trump mostra ad alcuni dei suoi ospiti una ricca esposizione di cappelli con loghi e slogan elettorali. Il presidente francese Emmanuel Macron e un sorridente Zelensky osservano, non si sa quanto interessati: sul mobile, spicca un cappello con la scritta Trump 2028, con la data delle prossime elezioni a cui il presidente americano non potrà partecipare. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
