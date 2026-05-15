P.De Luca,con nuova segreteria Campania alternativa a destra

“Sono molto soddisfatto e anche orgoglioso della squadra che abbiamo composto. Abbiamo provato a rispettare i territori, gli equilibri di genere, le varie sensibilita’ politiche e culturali del partito. Quindi, c’e’ davvero una segreteria plurale, inclusiva, coesa, aperta anche a esponenti della societa’ civile, come Maurizio de Giovanni, Luigi Riello, Anna Riccardi”. A dirlo, a margine di un’iniziativa a Salerno e all’indomani della nomina della nuova segreteria regionale del Pd, e’ il segretario del Partito democratico in Campania, il deputato Piero De Luca. “Abbiamo figure – spiega – che hanno deciso di dare un contributo al nostro partito per renderlo sempre piu’ inclusivo, per rafforzare la partecipazione e l’iniziativa politica e avviare quel percorso che ci vedra’ impegnati, da qui ai prossimi mesi, per costruire un’agenda di governo alternativa alla destra sul territorio, ma soprattutto a livello nazionale”. “Sono convinto che faremo davvero un bel percorso con tutta la squadra che abbiamo composto”, conclude Piero De Luca.