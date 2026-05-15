Salerno:colpiti con coltello e mazza per una sigaretta,2 feriti

Una sigaretta negata, poi la violenta aggressione. E’ accaduto nei pressi del parcheggio comunale di piazza della Concordia, a Salerno, dove due cittadini dell’Est Europa sono stati feriti con un coltello e una barra metallica. La Polizia ha rintracciato poco dopo il presunto aggressore, un tunisino di vent’anni gia’ noto alle forze dell’ordine per precedenti per rissa, denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Una chiamata al 112 aveva segnalato che era in corso una lite tra piu’ persone. Cosi’, sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno trovato i due uomini dell’Est Europa feriti a collo, volto e mani. Grazie anche alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, gli agenti hanno rintracciato, poco dopo, sul lungomare Trieste, il presunto responsabile, il quale ha provato anche a nascondere il coltello utilizzato, ma subito e’ stato recuperato e sequestrato.
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco