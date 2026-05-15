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Salerno:colpiti con coltello e mazza per una sigaretta,2 feriti

  • Maggio 15, 2026
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Salerno:colpiti con coltello e mazza per una sigaretta,2 feriti

Una sigaretta negata, poi la violenta aggressione. E’ accaduto nei pressi del parcheggio comunale di piazza della Concordia, a Salerno, dove due cittadini dell’Est Europa sono stati feriti con un coltello e una barra metallica. La Polizia ha rintracciato poco dopo il presunto aggressore, un tunisino di vent’anni gia’ noto alle forze dell’ordine per precedenti per rissa, denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Una chiamata al 112 aveva segnalato che era in corso una lite tra piu’ persone. Cosi’, sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno trovato i due uomini dell’Est Europa feriti a collo, volto e mani. Grazie anche alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, gli agenti hanno rintracciato, poco dopo, sul lungomare Trieste, il presunto responsabile, il quale ha provato anche a nascondere il coltello utilizzato, ma subito e’ stato recuperato e sequestrato.

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