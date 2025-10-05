Treviso, bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia: è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 3 anni oggi, domenica 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto – sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro – da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 anni e mezzo, regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Treviso. Il bambino è gravemente ferito ma non rischia la vita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
