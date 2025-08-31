Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Francia, opposizione attacca Bayrou: “Ridicolo, miserabile, un naufragio”
Inter-Udinese, c’è rigore per i bianconeri ma l’annuncio Var non si sente. Cos’è successo
Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a Monza. Cos’è successo
Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota
Ultim'ora Nazionale

Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota

  • Agosto 31, 2025
  • 0
  • 77
  • 1 Min Read
Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota

(Adnkronos) –
Occasione clamorosa sciupata da Kean in Torino-Fiorentina. Nel corso della partita, poi terminata 0-0, il centravanti viola Moise Kean è stato protagonista in negativo. Come? Divorandosi, letteralmente, il gol dell'anno. Al 72', il centravanti ha sciupato da due passi un'occasione colossale: sul colpo di testa di Gosens, il centravanti viola si è trovato il pallone del vantaggio sulla testa, a porta vuota. L'ex Juve non è però riuscito a trovare l'impatto giusto con il pallone, forse perché in corsa, e ha dunque deviato sopra la traversa.  
Nell'incredulità dei tifosi viola arrivati all'Olimpico Grande Torino. E tra gli sguardi increduli della panchina, in primis del tecnico Stefano Pioli. Una situazione inusuale per Kean, che proprio ieri ha firmato il rinnovo di contratto con i toscani.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025