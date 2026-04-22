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Maltempo, in Campania allerta per venti forti e mare agitato

  • Aprile 22, 2026
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Maltempo, in Campania allerta per venti forti e mare agitato

Maltempo in arrivo in Campania. La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda tutta la Campania dalle 20 di oggi 22 aprile alle 20 di domani, 23 aprile. Si ricorda ai Comuni di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”. Si sottolinea la necessità di “monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico. Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.

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