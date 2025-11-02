Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Paganese, vittoria meritata col manfredonia
Milan-Roma 1-0, Dybala tira rigore e si fa male. Cos’è successo
Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween
Germania, nuovo stop ai voli per avvistamento di un drone: stavolta si ferma l’aeroporto di Brema
Ultim'ora Nazionale

Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween

  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read
Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween

(Adnkronos) – Notte di terrore per un 15enne invalido, torturato da una baby-gang per ore su cui ora indagano i carabinieri di Moncalieri, nel Torinese. I fatti sarebbero avvenuti nella notte di Halloween.  Secondo quanto denunciato dalla madre sui social, il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e poi minacciato con un cacciavite. I ragazzi gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia. Non contenti, sempre secondo quanto riferito dalla donna, il 15enne sarebbe stato costretto a immergersi nel Po a torso nudo e infine riportato alla stazione di Porta Nuova, dove gli avrebbero poi restituito il telefonino. Un racconto sul quale hanno avviato accertamenti i carabinieri di Moncalieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025