Tonali, voglia di Serie A? Il centrocampista: “Prima o poi tornerò”

Tonali, voglia di Serie A? Il centrocampista: “Prima o poi tornerò”

Sandro Tonali torna in Serie A? Oggi, giovedì 9 ottobre, l'ex centrocampista del Milan, che gioca in Premier League al Newcastle, ha parlato della possibilità di tornare nel campionato italiano, dopo che nelle ultime sessioni di mercato, anche in estate, erano suonate con insistenza le sirene di diversi club, tra cui la Juventus. "Prima o poi tornerò in Serie A, perché per un italiano c'è sempre la volontà di tornare nel suo Paese", ha detto Tonali ai canali ufficiali dell'Italia direttamente dal ritiro della Nazionale, attesa dai match contro Estonia e Israele, "magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta". Ora però il centrocampista è concentrato sui due impegni degli azzurri, fondamentali per alimentare le speranze di qualificarsi ai prossimi Mondiali 2026: "Dopo la Norvegia tutte le partite sono fondamentali, sappiamo benissimo quanto valgono. Siamo pronti per affrontarle una alla volta. In allenamento ci divertiamo, facciamo tanto, il mister ci fa correre ma è importante anche divertirsi".  
