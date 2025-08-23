Tina, la vittima del femminicidio a Rovella

Tina Sgarbini, 47 anni, è l’ennesima vittima di femminicidio avvenuto nel Salernitano. La donna questa mattina è stata trovata morta nella sua abitazione di via monsignr Franchini, nel comune di Montecorvino Rovella. Lascia tre figli (un ragazzo e due ragazze) nati da una precedente relazione.

È ancora ricercato, invece, Christian Persico, 37enne con il quale la donna in passato aveva avuto una frequentazione. A far scattare l’allarme sono stati proprio i parenti dell’uomo che, non riuscendo a contattarlo, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Pare che il 37enne abbia lasciato un biglietto, informando i familiari di aver commesso “una cavolata”.e indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno (pm Ersilio Capone) che ha nominato anche il medico legale per l’esame esterno. La salma, dopo gli accertamenti, è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Eboli dove sarà sottoposta ad autopsia.