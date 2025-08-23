M. Rovella: L'assassino lascia un biglietto ai genitori - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Pisa, muore dopo trattamento estetico: si indaga su iniezione illegale
Montecorvino, il Sindaco: “Mai segnalazioni dalla coppia”
Sinner fa tardi all’allenamento, in campo va… Cahill
Serie A, si parte: oggi Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce – Diretta
Ultimora Cronaca

M. Rovella: L’assassino lascia un biglietto ai genitori

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 218
  • 1 Min Read
M. Rovella: L’assassino lascia un biglietto ai genitori

Un bigliettino lasciato a casa dei genitori con scritto ‘ho fatto una cavolata’, la corsa veloce del papà alla stazione dei carabinieri per chiedere aiuto. Arrivati a casa della donna i militari sono stati costretti a sfondare il portone d’ingresso per entrare. A.S., è stata trovata senza vita questa mattina. L’ennesima vittima di femminicidio, uccisa dall’ex compagno C.P., probabilmente dopo una furiosa lite, nel suo appartamento nella frazione di Votraci, a Montecorvino Rovella.

 

La 47enne era madre di due figli nati da una relazione precedente. Originaria di Montecorvino Rovella, come il suo ex, di professione muratore, è morta per strangolamento: questa la prima ipotesi degli inquirenti che sono ancora al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Carabinieri e uomini della Protezione Civile, inoltre, sono alla ricerca del 37enne, datosi alla fuga e localizzato, al momento, nella zona montuosa di Occiano, a Montecorvino Rovella. Il suo cellulare è stato localizzato in un’area di circa 900 metri ma al momento le ricerche non hanno dato esito positivo. La loro relazione, racconta chi li conosceva, era finita da qualche tempo. La donna viveva con i suoi tre figli, che al momento della femminicidio erano fuori casa.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012