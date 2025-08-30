TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM

(Adnkronos) – TikTok continua a trasformarsi da semplice vetrina di video brevi a luogo di interazione più completa tra utenti. Dopo Spotify, che questa settimana ha lanciato la propria funzione di messaggistica interna, anche il social di ByteDance decide di rafforzare i propri strumenti di comunicazione diretta. L’azienda ha infatti confermato che nelle prossime settimane tutti gli utenti avranno accesso a due nuove opzioni nei DM: messaggi vocali e condivisione di immagini. La novità sarà disponibile esclusivamente per chi può già utilizzare la messaggistica privata. Direct Messaging è disponibile solo per gli account con età pari o superiore a 16 anni, il che significa che queste funzioni saranno riservate a tali profili. Una scelta coerente con l’impostazione della piattaforma, che cerca di bilanciare apertura alla comunicazione e tutela dei più giovani. In pratica, oltre ai video fino a un minuto – funzione già presente da tempo – gli utenti potranno inviare fino a nove immagini o clip alla volta e registrare note vocali che, per durata, non potranno superare anch’esse i sessanta secondi. Attenzione, però: il sistema prevede l’invio immediato della registrazione non appena si rilascia il pulsante del microfono. Per annullare un messaggio occorre trascinare il dito verso l’alto o a sinistra, un gesto che può fare la differenza tra una nota vocale inviata per errore e una rimossa in tempo utile. Con questo aggiornamento, TikTok si inserisce nel solco già tracciato da altre piattaforme che aspirano a diventare non solo luoghi di intrattenimento ma anche spazi privilegiati per restare in contatto con amici e community. Un passo ulteriore, insomma, verso la convergenza tra social media e app di messaggistica, in un mercato sempre più competitivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Caso Vestuti, lunedì l’intervento di disinfestazione
- Israele intensifica attacchi su Gaza, decine di morti e feriti
- Il ritorno a scuola diventa ‘green’, dai libri agli zaini: l’usato conquista gli italiani
- Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming
- Da Meloni a De Luca. L’immagine come sostanza
Categorie
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco