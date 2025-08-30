TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM - Le Cronache
Tecnologia

  • Agosto 30, 2025
TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM

(Adnkronos) – TikTok continua a trasformarsi da semplice vetrina di video brevi a luogo di interazione più completa tra utenti. Dopo Spotify, che questa settimana ha lanciato la propria funzione di messaggistica interna, anche il social di ByteDance decide di rafforzare i propri strumenti di comunicazione diretta. L’azienda ha infatti confermato che nelle prossime settimane tutti gli utenti avranno accesso a due nuove opzioni nei DM: messaggi vocali e condivisione di immagini. La novità sarà disponibile esclusivamente per chi può già utilizzare la messaggistica privata. Direct Messaging è disponibile solo per gli account con età pari o superiore a 16 anni, il che significa che queste funzioni saranno riservate a tali profili. Una scelta coerente con l’impostazione della piattaforma, che cerca di bilanciare apertura alla comunicazione e tutela dei più giovani. In pratica, oltre ai video fino a un minuto – funzione già presente da tempo – gli utenti potranno inviare fino a nove immagini o clip alla volta e registrare note vocali che, per durata, non potranno superare anch’esse i sessanta secondi. Attenzione, però: il sistema prevede l’invio immediato della registrazione non appena si rilascia il pulsante del microfono. Per annullare un messaggio occorre trascinare il dito verso l’alto o a sinistra, un gesto che può fare la differenza tra una nota vocale inviata per errore e una rimossa in tempo utile. Con questo aggiornamento, TikTok si inserisce nel solco già tracciato da altre piattaforme che aspirano a diventare non solo luoghi di intrattenimento ma anche spazi privilegiati per restare in contatto con amici e community. Un passo ulteriore, insomma, verso la convergenza tra social media e app di messaggistica, in un mercato sempre più competitivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

