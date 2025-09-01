'Ti spiego il medichese', arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti - Le Cronache
‘Ti spiego il medichese’, arriva libro che traduce in modo semplice diagnosi e referti

  • Settembre 1, 2025
(Adnkronos) – Comprendere diagnosi e referti, capire cosa c'è scritto in una ricetta e avere maggior consapevolezza rispetto al rapporto con il proprio medico. Sono gli obiettivi del libro 'Ti spiego il medichese' (Red! Edizioni), scritto dalla dottoressa Sara Caponigro, che uscirà il 10 settembre. "E' pensato per aiutare i lettori a capire il linguaggio medico e orientarsi meglio tra visite, esami e diagnosi. L’attuale sfida dei nostri servizi sanitari è la gestione di una popolazione sempre più anziana e malata", spiega Caponigro che è medico di assistenza primaria e consulente scientifico per trasmissioni Rai.  La presentazione ufficiale si terrà a Roma il 12 settembre ore 18.30 alla Borri Books International – Stazione Termini Roma. "Sarà un momento di dialogo con i lettori, dedicato a chi desidera avvicinarsi alla medicina in modo semplice ma scientifico, e vedrà anche la partecipazione di ospiti del mondo giornalistico e sanitario", aggiunge l'autrice.  Il libro è una guida pratica per aiutare i lettori a comprendere meglio il linguaggio medico e migliorare la comunicazione con i professionisti della salute. Uno strumento prezioso per diventare più consapevoli e protagonisti della propria salute. Gli argomenti trattati includono: glossario e termini medici comuni e interpretazione delle abbreviazioni; supporto alla comprensione di diagnosi e referti, per rendere più chiara la comunicazione medico-paziente; esami clinici e strumentali: come prepararsi e cosa spettarsi; terapie e trattamenti: spiegazioni sui farmaci e gestione degli effetti collaterali; prevenzione e stili di vita: alimentazione, attività fisica e abitudini salutari; gestione delle malattie croniche e ruolo del medico di famiglia; salute mentale e benessere psicologico; domande frequenti e miti da sfatare.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

