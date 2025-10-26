Terremoto, in provincia di Avellino ancora una scossa 2.1 nella notte - Le Cronache
  • Ottobre 26, 2025
(Adnkronos) – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall'Ingv nella notte di oggi in provincia di Avellino alle ore 2.45 e a una profondità di 13 km. I comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Montefredane, Grottolella e Capriglia Irpina. Nella stessa zona ieri, alle 21.49, era stata registrata la scossa di magnitudo 4.  Tanta la paura, che ha spinto qualcuno a passare la nottata in auto, e controlli sul territorio dopo la forte scossa di magnitudo registrata ieri nell'Avellinese. "Nella zona di Arcella alcune persone, spaventate, hanno trascorso la notte in macchina", afferma all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, comune più vicino all'epicentro del sisma. "E' subito intervenuta la protezione civile – continua -. Abbiamo aperto una struttura comunale per l'accoglienza ed è stata allestita una tenda".  "Stamattina abbiamo attivati i controlli sul territorio. Domani le scuole resteranno chiuse – conclude il primo cittadino – Abbiamo riscontrato qualche problema nel centro storico, come la caduta di qualche calcinaccio; stamattina, con la luce del giorno, faremo ulteriori verifiche".  
