Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti e oltre 3200 feriti
Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti e oltre 3200 feriti
Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti e oltre 3200 feriti

  • Settembre 2, 2025
Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti e oltre 3200 feriti

(Adnkronos) – Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito la provincia di Kunar, nell'Afghanistan orientale. Sono 1.124 i morti e si contano almeno 3.251 feriti. Lo rende noto la Mezzaluna Rossa afghana che per quanto riguarda i danni materiali causati dal sisma, afferma che oltre ottomila case sono state distrutte.  Il governo dei Talebani ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché vengano inviati aiuti all'Afghanistan. Lo ha detto Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Salute di Kabul, chiedendo aiuti internazionali per affrontare la devastazione causata dal terremoto. "Ne abbiamo bisogno perché qui molte persone hanno perso la vita e la casa", ha detto.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

