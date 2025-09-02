Cavese, Prosperi: «Ripartiamo dalla prestazione»

di Francesco De Pisapia
CAVA DE’ TIRRENI – Il mercato della Cavese 1919 si chiude con l’arrivo dell’attaccante Leonardo Ubaldi.
Nato a il 9 luglio 1999 a Terni, è cresciuto nel settore giovanile della Spal fino all’esordio in Lega Pro con il club spallino a 16 anni. In Serie D 19 gol nei 2 campio- nati dal 2019 al 2021 con la ma- glia del Cannara, prima di approdare in Serie C indos- sando le maglie di Pistoiese, Lucchese e San Donato Taver- nelle.
Nelle ultime due stagioni ha in- dossato la maglia del Rimini col- lezionando 66 presenze e 10 reti. Ha scelto la numero 16 legan- dosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.La Cavese ripren- derà questo pomeriggio alle 14:30 gli allenamenti presso il campo sportivo “Alba Cavese” nella frazione Santa Lucia di Cava per prepararsi al meglio al prossimo impegno che vedrà gli aquilotti affrontare il Team Alta- mura dell’ex tecnico dell’Italia Under 21 Denis Mangia che do- menica si è fatto letteralmente travolgere dal Crotone tra le mura amiche con un pesante quattro a zero. Anche i metel- liani sono reduci dalla sconfitta interna con un’altra delle candi- date al salto finale, ossia il Cata- nia ma, nonostante il gap tecnico tra le due squadre, gli aquilotti hanno giocato alla pari
dei siciliani soprattutto nel primo tempo quando i ritmi e le gambe hanno colmato quel gap che nella ripresa si è poi visto, anche se alcune decisioni arbi- trali e la bravura del portiere Dini in pieno recupero e se ag- giungiamo anche la rete lette- ralmente divorata da Sorrentino a due passi dal portiere, hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca. Dello stesso avviso il tecnico Fabio Prosperi che, subito dopo la gara nella sala stampa del “Lamberti”, è apparso molto scuro in volto per il risultato, ri-
marcando quello che ha forse pesato di più sull’incontro: “Sono scuro in volto in quanto sono dispiaciuto per il risultato e per i ragazzi perchè non voglio esagerare ma abbiamo fatto si- curamente una buonissima partita. Abbiamo messo in diffi- coltà forse una delle squadre più attrezzate per la vittoria del campionato. E’ un peccato per- chè credo che almeno un punto lo avremmo meritato in virtù del fatto che tutti si aspettavano al- l’inizio una più comoda e più fa- cile vittoria per il Catania. Noi
dobbiamo essere questi perchè questo solo può condurci al- l’obiettivo che abbiamo nel mi- rino. Eravamo anche riusciti a fare gol e c’è stato annullato e le occasioni le abbiamo avute. Forse il gol ci ha un pochino fatto scendere l’attenzione ma ab- biamo fatto un primo tempo di grandissima intensità. A me non piace parlare degli arbitri ma non li capisco e sono già due volte. Comprendo che l’introdu- zione del Football Video Support (FVS) è un aiuto nuovo anche per loro ma il problema è il
metro di giudizio perchè a noi è stato detto che la decisione viene cambiata solo quando è evidente. A Potenza, contro il Sorrento, non ci hanno cam- biato la decisione del guardali- nee quando poi rivedendo le altre immagini il gol era regolare e oggi la stessa cosa. Il fallo di Macchi se cosi è, non è evidente tant’è che si fa fatica a vederlo dalle immagini ma la decisione è stata cambiata e quindi come ha Potenza dove il fuorigioco non era evidente, anche oggi ci è stato tolto un gol da una situa- zione non evidente. È ovvio che c’è sempre da migliorare ma in questo momento non vedo un problema enorme. Ripartiamo da questa prestazione come nelle precedenti gare e da quello che ci abbiamo messo come te- nuta mentale e di tecnica cioè di come siamo stati in campo dando dunque continuità a quanto di buono fatto fino ad oggi”. Ora, è tempo di cercare la prima vittoria di inizio stagione e la Cavese è chiamata a dare il massimo per la gara in pro- gramma domenica al “Tonino D’Angelo” di Altamura per cen- trare l’obbiettivo prefissato anche dalla società in sede di presentazione e che è la sal- vezza. Per quanto concerne la trasferta per i tifosi, l’Osservato- rio ha rinviato la decisione al CASMS che dovrebbe espri- mersi nel giro delle prossime quarantotto ore.