Cavese, Prosperi: «Ripartiamo dalla prestazione»

di Francesco De Pisapia CAVA DE’ TIRRENI – Il mercato della Cavese 1919 si chiude con l’arrivo dell’attaccante Leonardo Ubaldi. Nato a il 9 luglio 1999 a Terni, è cresciuto nel settore giovanile della Spal fino all’esordio in Lega Pro con il club spallino a 16 anni. In Serie D 19 gol nei 2 campio- nati dal 2019 al 2021 con la ma- glia del Cannara, prima di approdare in Serie C indos- sando le maglie di Pistoiese, Lucchese e San Donato Taver- nelle. Nelle ultime due stagioni ha in- dossato la maglia del Rimini col- lezionando 66 presenze e 10 reti. Ha scelto la numero 16 legan- dosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.La Cavese ripren- derà questo pomeriggio alle 14:30 gli allenamenti presso il campo sportivo “Alba Cavese” nella frazione Santa Lucia di Cava per prepararsi al meglio al prossimo impegno che vedrà gli aquilotti affrontare il Team Alta- mura dell’ex tecnico dell’Italia Under 21 Denis Mangia che do- menica si è fatto letteralmente travolgere dal Crotone tra le mura amiche con un pesante quattro a zero. Anche i metel- liani sono reduci dalla sconfitta interna con un’altra delle candi- date al salto finale, ossia il Cata- nia ma, nonostante il gap tecnico tra le due squadre, gli aquilotti hanno giocato alla pari

dei siciliani soprattutto nel primo tempo quando i ritmi e le gambe hanno colmato quel gap che nella ripresa si è poi visto, anche se alcune decisioni arbi- trali e la bravura del portiere Dini in pieno recupero e se ag- giungiamo anche la rete lette- ralmente divorata da Sorrentino a due passi dal portiere, hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca. Dello stesso avviso il tecnico Fabio Prosperi che, subito dopo la gara nella sala stampa del “Lamberti”, è apparso molto scuro in volto per il risultato, ri-

marcando quello che ha forse pesato di più sull’incontro: “Sono scuro in volto in quanto sono dispiaciuto per il risultato e per i ragazzi perchè non voglio esagerare ma abbiamo fatto si- curamente una buonissima partita. Abbiamo messo in diffi- coltà forse una delle squadre più attrezzate per la vittoria del campionato. E’ un peccato per- chè credo che almeno un punto lo avremmo meritato in virtù del fatto che tutti si aspettavano al- l’inizio una più comoda e più fa- cile vittoria per il Catania. Noi

dobbiamo essere questi perchè questo solo può condurci al- l’obiettivo che abbiamo nel mi- rino. Eravamo anche riusciti a fare gol e c’è stato annullato e le occasioni le abbiamo avute. Forse il gol ci ha un pochino fatto scendere l’attenzione ma ab- biamo fatto un primo tempo di grandissima intensità. A me non piace parlare degli arbitri ma non li capisco e sono già due volte. Comprendo che l’introdu- zione del Football Video Support (FVS) è un aiuto nuovo anche per loro ma il problema è il