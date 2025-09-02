Cavese, Prosperi: «Ripartiamo dalla prestazione» - Le Cronache
Cavese, Prosperi: «Ripartiamo dalla prestazione»
Fabrizio Ferri incarta le star nella plastica
Shiva è diventato papà bis: “Benvenuto Atlas”
Cavese, Prosperi: «Ripartiamo dalla prestazione»

Cavese, Prosperi: «Ripartiamo dalla prestazione»

di Francesco De Pisapia

CAVA DE’ TIRRENI – Il mercato della Cavese 1919 si chiude con l’arrivo dell’attaccante Leonardo Ubaldi.

Nato a il 9 luglio 1999 a Terni, è cresciuto nel settore giovanile della Spal fino all’esordio in Lega Pro con il club spallino a 16 anni. In Serie D 19 gol nei 2 campio- nati dal 2019 al 2021 con la ma- glia del Cannara, prima di approdare in Serie C indos- sando le maglie di Pistoiese, Lucchese e San Donato Taver- nelle.

Nelle ultime due stagioni ha in- dossato la maglia del Rimini col- lezionando 66 presenze e 10 reti. Ha scelto la numero 16 legan- dosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027.La Cavese ripren- derà questo pomeriggio alle 14:30 gli allenamenti presso il campo sportivo “Alba Cavese” nella frazione Santa Lucia di Cava per prepararsi al meglio al prossimo impegno che vedrà gli aquilotti affrontare il Team Alta- mura dell’ex tecnico dell’Italia Under 21 Denis Mangia che do- menica si è fatto letteralmente travolgere dal Crotone tra le mura amiche con un pesante quattro a zero. Anche i metel- liani sono reduci dalla sconfitta interna con un’altra delle candi- date al salto finale, ossia il Cata- nia ma, nonostante il gap tecnico tra le due squadre, gli aquilotti hanno giocato alla pari

dei siciliani soprattutto nel primo tempo quando i ritmi e le gambe hanno colmato quel gap che nella ripresa si è poi visto, anche se alcune decisioni arbi- trali e la bravura del portiere Dini in pieno recupero e se ag- giungiamo anche la rete lette- ralmente divorata da Sorrentino a due passi dal portiere, hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca. Dello stesso avviso il tecnico Fabio Prosperi che, subito dopo la gara nella sala stampa del “Lamberti”, è apparso molto scuro in volto per il risultato, ri-

marcando quello che ha forse pesato di più sull’incontro: “Sono scuro in volto in quanto sono dispiaciuto per il risultato e per i ragazzi perchè non voglio esagerare ma abbiamo fatto si- curamente una buonissima partita. Abbiamo messo in diffi- coltà forse una delle squadre più attrezzate per la vittoria del campionato. E’ un peccato per- chè credo che almeno un punto lo avremmo meritato in virtù del fatto che tutti si aspettavano al- l’inizio una più comoda e più fa- cile vittoria per il Catania. Noi

dobbiamo essere questi perchè questo solo può condurci al- l’obiettivo che abbiamo nel mi- rino. Eravamo anche riusciti a fare gol e c’è stato annullato e le occasioni le abbiamo avute. Forse il gol ci ha un pochino fatto scendere l’attenzione ma ab- biamo fatto un primo tempo di grandissima intensità. A me non piace parlare degli arbitri ma non li capisco e sono già due volte. Comprendo che l’introdu- zione del Football Video Support (FVS) è un aiuto nuovo anche per loro ma il problema è il

metro di giudizio perchè a noi è stato detto che la decisione viene cambiata solo quando è evidente. A Potenza, contro il Sorrento, non ci hanno cam- biato la decisione del guardali- nee quando poi rivedendo le altre immagini il gol era regolare e oggi la stessa cosa. Il fallo di Macchi se cosi è, non è evidente tant’è che si fa fatica a vederlo dalle immagini ma la decisione è stata cambiata e quindi come ha Potenza dove il fuorigioco non era evidente, anche oggi ci è stato tolto un gol da una situa- zione non evidente. È ovvio che c’è sempre da migliorare ma in questo momento non vedo un problema enorme. Ripartiamo da questa prestazione come nelle precedenti gare e da quello che ci abbiamo messo come te- nuta mentale e di tecnica cioè di come siamo stati in campo dando dunque continuità a quanto di buono fatto fino ad oggi”. Ora, è tempo di cercare la prima vittoria di inizio stagione e la Cavese è chiamata a dare il massimo per la gara in pro- gramma domenica al “Tonino D’Angelo” di Altamura per cen- trare l’obbiettivo prefissato anche dalla società in sede di presentazione e che è la sal- vezza. Per quanto concerne la trasferta per i tifosi, l’Osservato- rio ha rinviato la decisione al CASMS che dovrebbe espri- mersi nel giro delle prossime quarantotto ore.

