Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa
Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa
Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa

  • Novembre 23, 2025
Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa

Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 localizzata dalla sala operativa dall’Ingv-Osservatorio vesuviano nella zona dei Campi flegrei alle 18.55. La profondità del sisma è stata di 2 km. Anche alle 15.04 si era verificato un altro evento tellurico di magnitudo 2.2, sempre nella stessa zona.

La scossa delle 18.55 è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diversi quartieri della città di Napoli, soprattutto quelli a ridosso dell’area flegrea. Al momento non si registrano danni a persone o a cose.

La scossa è stata avvertita anche allo stadio Diego Armando Maradona

