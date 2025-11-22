Salernitana, Raffaele: “Dobbiamo dare continuità

C’è il Potenza sulla strada della Salernitana nella quindicesima giornata di campionato, dopo il successo conquistato ad Altamura nell’ultimo turno. Domani pomeriggio i granata torneranno in campo dinanzi al pubblico amico: fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio Arechi.

“Affrontiamo una squadra ostica che nell’ultimo turno ha battuto il Trapani, pur essendo rimasta in dieci uomini. Sarà come sempre per noi una sfida impegnativa. – dice mister Giuseppe Raffaele alla vigilia – Eccezion fatta per Cabianca, stiamo recuperando alcuni giocatori che sono rimasti fuori nelle ultime partite. Sicuramente de Boer è pronto per rientrare: da due settimane si allena pienamente con la squadra, anche se manteniamo sempre un pizzico di cautela nel valutare tutti gli aspetti, proprio come fatto con Cabianca prima della partita col Crotone. Purtroppo in quell’occasione siamo stati sfortunati. Anche Villa è rientrato e in questi giorni ha fatto la maggior parte del lavoro con i compagni. Sul suo impiego deciderò domani”.

L’allenatore granata aggiunge: “Abbiamo quasi sempre trovato la via del gol in questo campionato, tranne che in tre partite. Abbiamo lavorato comunque in settimana su questo aspetto, perché nelle ultime gare non siamo riusciti a concretizzare tantissimo, pur avendo la squadra creato molte situazioni pericolose. Sono momenti di una stagione che ci stanno, siamo sereni. Credo che si debba essere soddisfatti di quel che è stato fatto finora”.

Raffaele conclude così: “Il morale del gruppo è sempre alto, stiamo conducendo un ottimo campionato. Siamo concentrati e consapevoli di quel che bisogna continuare a fare nel nostro percorso anche grazie all’aiuto dei nostri tifosi”.