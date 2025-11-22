Salernitana, i convocati per il Potenza - Le Cronache Salernitana
Ascierto è cittadino onorario di Battipaglia
Lega del cane di Salerno, domenica l’iniziativa Adottami per un’ora
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite anche a Napoli
Salernitana

Salernitana, i convocati per il Potenza

Il tecnico della Salernitana, Giuseppe Raffaele, ha diramato la lista dei convocati per la sfida casalinga di domani contro il Potenza, valida per la 13ª giornata di campionato.

 

Out per infortunio il giovane Eddy Cabianca e Antonio Pio Iervolino, fermato da un affaticamento muscolare. Recuperato invece Luca Villa, che torna regolarmente a disposizione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Donnarumma (1), Brancolini (22), Cevers (41);
Difensori: Villa (14), Golemic (18), Coppolaro (21), Quirini (24), Matino (26), Nnamdi Ubani (27), Anastasio (33), Frascatore (38);
Centrocampisti: Capomaggio (5), de Boer (6), Varone (8), Knezovic (17), Tascone (29), Di Vico (45);
Attaccanti: Achik (7), Inglese (9), Ferrari (10), Liguori (11), Ferraris (20), Boncori (70).

