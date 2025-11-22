Salernitana, i convocati per il Potenza

Il tecnico della Salernitana, Giuseppe Raffaele, ha diramato la lista dei convocati per la sfida casalinga di domani contro il Potenza, valida per la 13ª giornata di campionato.
Out per infortunio il giovane Eddy Cabianca e Antonio Pio Iervolino, fermato da un affaticamento muscolare. Recuperato invece Luca Villa, che torna regolarmente a disposizione.
Di seguito l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Donnarumma (1), Brancolini (22), Cevers (41);
Difensori: Villa (14), Golemic (18), Coppolaro (21), Quirini (24), Matino (26), Nnamdi Ubani (27), Anastasio (33), Frascatore (38);
Centrocampisti: Capomaggio (5), de Boer (6), Varone (8), Knezovic (17), Tascone (29), Di Vico (45);
Attaccanti: Achik (7), Inglese (9), Ferrari (10), Liguori (11), Ferraris (20), Boncori (70).