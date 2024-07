Teatro Arbostella Gino Esposito: presentata la stagione teatrale

E’ stata presentata alla stampa nella mattinata di mercoledì 10 luglio, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, Turismo, Eventi e Innovazione Alessandro Ferrara, e del presidente della commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, la XVII stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito.

La direzione artistica e organizzativa curata da Arturo Esposito (figlio del compianto Gino) e dalla presidente Immacolata Caracciuolo, anche quest’anno ha voluto stilare un cartellone con un doppio comune denominatore ovvero comicità abbinata a qualità. La novità rispetto alle ultime edizioni, dove a farla da padrone era la presenza per l’80% di compagnie napoletane, il ritorno e la conferma di gruppi salernitani con un ritrovato radicamento culturale territoriale. Inoltre, come ha sottolineato Arturo Esposito, la presenza di molti attori giovani nelle compagnie partecipanti è motivo di orgoglio e speranza in un settore, quello teatrale, spesso tenuto a distanza dalle nuove generazioni.

Il Teatro Arbostella ormai è un punto di riferimento costante nel patrimonio culturale della città, un caposaldo di aggregazione con forte impegno anche nel tessuto sociale e non solo per gli abitanti della zona orientale ma per tutto il capoluogo e anche la provincia. Questo è stato il pensiero all’unisono delle istituzioni presenti che hanno elogiato il coraggio di andare avanti del direttivo dell’Arbostella nonostante un periodo delicato del panorama economico e finanziario del Paese.