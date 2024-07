De Luca, su Fsc attendiamo che termini il tempo perso

“Noi siamo solo in attesa che questo anno di tempo perso abbia un termine”. Risponde con voce pacata il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ai giornalisti che gli chiedono se incontrera’ e parlera’ della questione aperta dei Fondi di sviluppo e coesione con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lunedi’ prossimo, in occasione della firma di un accordo per Bagnoli. “Gia’ la perdita di un anno, determinata dal governo – sottolinea De Luca – ha scaricato sui nostri imprenditori prezzi pesanti”. Il presidente della Regione parla a margine della sottoscrizione di un protocollo di intesa con Webuild per la formazione e l’occupazione nel settore delle infrastrutture. “Siamo particolarmente interessati allo sviluppo infrastrutturale della nostra regione e abbiamo un motivo di preoccupazione o anche di dissenso rispetto ad altri livelli istituzionali”, dice De Luca, ricordando che i fondi attesi ammontano a sei miliardi e che “e’ passato un anno e non abbiamo ancora sottoscritto l’accordo. Credo che se in termini delle imprese fossero quelli della politica italiana e dell’amministrazione – conclude – avremmo gia’ chiuso i battenti. Ci auguriamo di chiudere rapidamente la partita”.