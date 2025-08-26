Taylor Swift si sposa, arrivano gli auguri (inaspettati) di Trump - Le Cronache
Taylor Swift si sposa, arrivano gli auguri (inaspettati) di Trump

  • Agosto 26, 2025
  • 1 Min Read
L'annuncio del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce arriva… alla Casa Bianca. Oggi, martedì 26 agosto, la cantante ha annunciato con un post pubblicato su Instagram il suo sì alla proposta del giocatore di football americana e la notizia ha fatto, inevitabilmente, il giro del mondo. A parlarne è stato anche Donald Trump, durante la sua riunione di gabinetto, in cui ha incontrato con i giornalisti. A domanda diretta, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: "Penso che lui sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo e penso che lei sia una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna".  Breve, ma conciso. Poco importa quindi a Trump che Taylor Swift sia stata in prima linea durante la campagna elettorale di Kamala Harris, schierandosi apertamente per i democratici e criticando aspramente il tycoon. Nessun rancore per il presidente Usa, soltanto tanti auguri alla coppia felice.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

