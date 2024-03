Tari, ok a riduzione. Lambiase soddisfatto

Da un lato l’aumento dell’Irpef e la tassa d’imbarco, dall’altro la riduzione della Tari. Un primo significativo risultato per l’assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno Massimiliano Natella, annunciando un 2.5% in meno per i salernitani. «È un risultato che noi stiamo portando avanti nel tempo dopo l’avvio dello scorso anno con un prudenziale abbassamento della Tari mentre quest’anno è più incisivo. Il percorso avviato di riduzione degli sprechi, del trasporto in discarica va in questo senso e porta a questi risultati che nel tempo porteranno ad aumentare i servizi a favore della cittadinanza». Intanto, oggetto di discussione è stata anche la Tarip, la nuova tariffa che andrebbe a sostituire la Tari dopo una prima fase sperimentale avviata da Salerno Pulita, coinvolgendo i cittadini residenti in zone diverse del capoluogo. A lanciare un appello alla partecipazione, a consiglieri e assessori, il consigliere del Movimento 5 Stelle Catello Lambiase: «Durante la campagna elettorale del 2021 la città di Salerno stava crollando nella raccolta differenziata nella quale i cittadini di Salerno si erano tanto impegnati. Successivamente, nelle commissioni ho riportato questa possibilità: sgravi fiscali per incentivare la raccolta differenziata e finalmente parte questa sperimentazione – ha detto il consigliere Lambiase – Sfido i colleghi consiglieri e gli assessori così come i dirigenti ad aderire a questa sperimentazione, un ottimo modo per far vedere alla cittadinanza di fare questo sforzo, non è difficile perché bisogna solo farsi pesare la raccolta che si fa in modo da avere una riduzione nella tariffa a favore dei cittadini». er.no