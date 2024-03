A Cicerale il caso del B&B fantasma

di Claudio Antinori

Continua ad aleggiare un mistero su Cicerale. Non c’entrano le leggende o le storie dei più anziani che rievocano spiriti del bosco o fantasiose creature, ma si è molto più sul concreto seppur non manca la presenza di un fantasma. Ad esserlo è un’attività ricettiva che viene pubblicizzata su un sito (clicca qui) con tanto di elenco delle camere e relativo prezzo.

Si tratta della “Ruggiero Guest House”, struttura che sorge nel pieno centro storico di Monte Cicerale, a ridosso della discarica a cielo aperto di cui ci eravamo già occupati. Navigando sul sito, ci si accorge di varie criticità come ad esempio l’assenza dell’informativa per la privacy o della raccolta dell’assenso. Inoltre, si informa il navigante della possibilità di prenotare versando la somma tramite bonifico bancario intestato a Adelfo Ruggiero, figlio di Giorgio, primo cittadino del centro cilentano. Insomma, si è di fronte ad un B&B fantasma dato che recandosi all’indirizzo indicato, un generico Via Piedimonte, non si trova alcuna tabella che indichi la struttura. Inoltre, è impossibile procedere alla prenotazione. Uno strano caso, dunque, quello che si registra nel bel borgo cilentano: cinque camere pubblicizzate, messe in bella mostra, indicate come accoglienti, finemente arredate e dotate di servizi, ma al momento di concreto pare non ci sia nulla.

Piccola nota a margine, sembrerebbe esserci anche un bagno per i disabili, ma pare che la struttura abbia qualche barriera architettonica per accedervi. Nota di colore, invece, sono le recensioni pubblicate sul sito che denotano il fatto denunciato e cioè la non attività della struttura. Esse sono palesemente degli esempi che la piattaforma WordPress, sulla quale si poggia il portale, fornisce: sono scritti in Lorem Ipsum e cioè un testo fasullo, una sorte di gramelot, che i tipografi usano per le bozze. Il mistero in quel di Cicerale si infittisce e il nuovo capitolo del “B&b fantasma” aggiunge un alone di occulto che rende il tutto ancor più buio. Un buio nel quale, ovviamente, si farà luce.