Tajani, per vincere candidato civico in Campania

“Credo che per vincere in Campania e a Milano occorre puntare su un candidato civico perche’ bisogna aggregare. Tanto che Azione ha gia’ detto che sosterrebbe un candidato civico a Milano. Non mi interessa mettere la bandierina di FI a me interessa vincere e poi governare bene”. Cosi’ il vicepremier Antonio Tajani. “I candidati uscenti sono sempre candidati, a meno che non rinuncino. La regola e’ quella” nel centrodestra, ha risposto a chi gli richiedeva delle ipotesi che Renato Schifani faccia un secondo mandato in Sicilia. “Prima bisogna vincere e poi pensiamo all’equilibrio interno” tra i partiti di centrodestra, ha concluso.