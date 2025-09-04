Tajani, in Puglia-Campania candidati civici, - Le Cronache Ultimora
Tajani, in Puglia-Campania candidati civici,
  • Settembre 4, 2025
  • 1 Min Read

Con gli altri leader del centrodestra “ci incontreremo presto. Il centrodestra non ha mai avuto problemi, non siamo un’alleanza elettorale con la sinistra, noi siamo un’alleanza politica. Noi siamo alleati sempre, semmai dobbiamo allargare i confini del centrodestra. Valuteremo i migliori candidati possibili, che in Campania e Puglia” credo siano “civici di area”. Se invece si punta su candidature di partito, in Puglia “noi abbiamo l’ottimo nome di Mauro D’Attis”. Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa. Tajani ha parlato anche del Veneto senza entrare nel particolare delle candidature ma tornando a ribadire che “non si può avere una lista Zaia, è contro qualsiasi principio”.

