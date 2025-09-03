(Adnkronos) – 02 Settembre 2025_ Il prestigioso marchio italiano Rustichella d'Abruzzo, noto come il "re della pasta", è stato ufficialmente introdotto in Taiwan da Dongyuan International. Fondato nel 1924 da Piero Peduzzi in Abruzzo, il brand combina tradizione e innovazione, offrendo una pasta di alta qualità realizzata con grano duro e acqua di sorgente. Il celebre chef taiwanese Wang Jiaping ha creato cinque piatti classici utilizzando la pasta Rustichella, dimostrando l'eccezionale versatilità e il sapore unico di questi prodotti. La notizia è stata riportata da scooptw.com. Rustichella d'Abruzzo si distingue per il suo impegno nella sostenibilità, utilizzando imballaggi ecologici e promuovendo la cultura gastronomica italiana in Taiwan. Fonte: https://www.scooptw.com —rassegna-stampa/italianowebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Giornata distrofia di Duchenne, campagna informativa Italfarmaco
- Toh, Mastella si scopre amico di Fico
- Taiwan: Rustichella d'Abruzzo, the king of Italian pasta, arrives in Taiwan.
- Taiwan: Il re della pasta italiana Rustichella d’Abruzzo arriva in Taiwan
- Progetto “Stele di Rosetta”, per svelare i segreti della formazione stellare
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco