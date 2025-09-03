Taiwan: Il re della pasta italiana Rustichella d'Abruzzo arriva in Taiwan - Le Cronache
Giornata distrofia di Duchenne, campagna informativa Italfarmaco
Toh, Mastella si scopre amico di Fico
Campania

  • Settembre 3, 2025
(Adnkronos) – 02 Settembre 2025_ Il prestigioso marchio italiano Rustichella d'Abruzzo, noto come il "re della pasta", è stato ufficialmente introdotto in Taiwan da Dongyuan International. Fondato nel 1924 da Piero Peduzzi in Abruzzo, il brand combina tradizione e innovazione, offrendo una pasta di alta qualità realizzata con grano duro e acqua di sorgente. Il celebre chef taiwanese Wang Jiaping ha creato cinque piatti classici utilizzando la pasta Rustichella, dimostrando l'eccezionale versatilità e il sapore unico di questi prodotti. La notizia è stata riportata da scooptw.com. Rustichella d'Abruzzo si distingue per il suo impegno nella sostenibilità, utilizzando imballaggi ecologici e promuovendo la cultura gastronomica italiana in Taiwan. Fonte: https://www.scooptw.com —rassegna-stampa/italianowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

