Salerno, a Ferragosto uffici postali aperti

Anche nei giorni centrali del mese di agosto Poste Italiane garantirà ai cittadini di Salerno e provincia una presenza capillare e continuativa di tutti i servizi postali e finanziari attraverso la rete degli uffici postali. In città, le sedi di via Fiume e di via Aversano resteranno sempre operative fino alle 19, non modificando in alcun modo i loro orari di apertura al pubblico. I grandi uffici che operano in modalità doppio turno – quelli di Salerno Centro, in corso Garibaldi, di via Orazio Flacco a Pastena e di via Sciaraffia in zona Torrione, ad esempio – con le altre grandi succursali cittadine, così come quelle della provincia solitamente aperte anche al pomeriggio, non chiuderanno mai nelle ore diurne e osserveranno un turno alternato di aperture pomeridiane così da garantire sempre la continuità dei servizi alla clientela fino alle 19. Sono 194 le sedi che resteranno sempre aperte al mattino: tra queste, anche le località di interesse turistico, dalla Costiera amalfitana, con gli uffici postali di Maiori, Minori, Positano, Vietri, Furore, Ravello, agli uffici disseminati nel Cilento, fino a Paestum. Gli uffici aperti negli orari pomeridiani osserveranno chiusure alternate tra loro in modo tale da coprire in maniera omogenea il territorio, garantendo sempre la continuità dei servizi in città e in provincia, dove i grandi uffici postali come quelli di Battipaglia, Cava dei Tirreni, Lancusi, Sala Consilina, San Pietro di Scafati, San Marzano sul Sarno, Siano e Vallo della Lucania saranno aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Inoltre, per andare incontro alle esigenze degli abitanti delle comunità più piccole, non sono previste riduzioni di orario negli uffici postali dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Poste Italiane, che assicura un’informazione chiara e tempestiva attraverso appositi avvisi negli uffici postali, con indicazioni sulle eventuali variazioni di orario e delle sedi più vicine aperte disponibili anche sul sito www.poste.it e sulle proprie app, i ricorda che in città sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 anche gli ATM Postamat per prelievi di denaro contante e numerose altre operazioni, tra le quali il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e delle carte PostePay, oltre alla consultazione di saldo e lista movimenti.