Striscione in curva Sud e messa per il trigesimo: Salerno omaggia Ricchetti - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli,’in Campania situazione delle ecoballe è inaccettabile’
Rita De Crescenzo, votate per FI, vi accompagno pure
Striscione in curva Sud e messa per il trigesimo: Salerno omaggia Ricchetti
Maraio (Psi), tassare extraprofitti banche e colossi del web
Salernitana

Striscione in curva Sud e messa per il trigesimo: Salerno omaggia Ricchetti

  • Novembre 9, 2025
  • 0
  • 154
  • 1 Min Read
Striscione in curva Sud e messa per il trigesimo: Salerno omaggia Ricchetti

Domani sera l’Arechi renderà omaggio a Carlo Ricchetti, l’ex calciatore granata scomparso il 28 ottobre a soli 55 anni. In curva Sud sarà esposto uno striscione commemorativo, mentre la squadra e i tifosi lo ricorderanno con un minuto di silenzio, come già avvenuto a Latina.

Ricchetti, simbolo della Salernitana degli anni ’90, lasciò il segno nelle promozioni del ’94 e del ’98, contribuendo alla risalita in cadetteria e alla storica seconda Serie A della città. La sua eredità sarà celebrata anche il 28 novembre, giorno del trigesimo, con una messa alle 19.30 presso la Chiesa di San Demetrio, officiata da don Roberto Faccenda alla presenza della moglie Antonella e dei figli.

Prima della funzione, l’Arechi aprirà le porte alla famiglia perché possa portare l’ultima volta la maglia numero sette sulle spalle, simbolo del legame indissolubile tra Ricchetti e la città. Tifosi, ultras e club granata, sotto il coordinamento del Salerno Club, stanno organizzando una giornata di ricordo e celebrazione, per omaggiare non solo il calciatore ma anche l’uomo che ha amato Salerno e la sua gente.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012