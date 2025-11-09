Rita De Crescenzo, votate per FI, vi accompagno pure - Le Cronache Ultimora
Rita De Crescenzo, votate per FI, vi accompagno pure
Rita De Crescenzo, votate per FI, vi accompagno pure

  • Novembre 9, 2025
Rita De Crescenzo, votate per FI, vi accompagno pure

È virale sui social il video in cui la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, nota per il ‘caso Roccaraso’, invita a votare per Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Campania. “Sono pronta a difendere la mia Napoli. Cominciate a prepararvi le schede elettorali per andare a votare. Sono pronta a farvi capire da che parte stare e chi scegliere per i nostri figli”, esordisce nel video pubblicato ieri e che sta già facendo il giro della rete. Dal suo profilo TikTok con circa 2 milioni di follower, l’influencer aggiunge: “Per me questa scelta è bellissima, mi sono schierata con questi signori perché sto vedendo le cose belle che fanno. Forza Italia sono persone serie, da tanti anni, sulle piattaforme e sulla politica. Cominciate a preparavi le schede elettorali. Se volete andare a votare, io vi dò una mano. Vi accompagno pure”. In conclusione, anche un ricordo “del dottor Silvio Belusconi”. “Voi avete mai visto che qualche sua azienda è fallita?”, dice rivolgendosi ai suoi follower

