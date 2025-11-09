Maraio (Psi), tassare extraprofitti banche e colossi del web

“La patrimoniale? Non e’ tema. La Meloni strumentalizza, la sinistra non ci caschi. Mi accontenterei, e’ la proposta dei socialisti, di tassare gli extra profitti delle banche, per finanziare mutui ai giovani ed edilizia popolare, e i colossi del web, per finanziare start up innovative”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, giunto ad un iniziativa elettorale a Salerno, per la lista ‘Avanti Campania’.
