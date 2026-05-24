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Addio a monsignor Mario Milano, vescovo emerito di Aversa

  • Maggio 24, 2026
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Addio a monsignor Mario Milano, vescovo emerito di Aversa

Lutto nella Chiesa campana: è morto all’età di 90 anni monsignor Mario Milano, vescovo emerito della diocesi di Aversa. Guidò la diocesi normanna dal 1998 al 2011, dopo essere stato alla guida dell’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, in Irpinia, incarico ricevuto nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II.

Durante il suo episcopato nelle aree colpite dal sisma del 1980, si impegnò nella riapertura di numerose chiese danneggiate dal terremoto. Originario della Calabria, monsignor Milano era molto conosciuto anche nel Salernitano e in Costiera Amalfitana.

Ad Aversa lasciò un segno importante con la celebrazione di un congresso eucaristico e di un sinodo diocesano. Dopo aver concluso il suo ministero episcopale, aveva scelto di vivere a Frattamaggiore.

I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella cattedrale di Aversa.

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