Stanotte scatta l’ora legale

Il passaggio all’ora legale ci ricorderà che l’Estate è ormai sempre più vicina, anche grazie alle giornate che inizieranno ad essere via via sempre più lunghe. Quest’anno il cambio dell’ora sarà diverso dal solito: avverrà proprio tra Sabato 30 e Domenica 31 (PASQUA), tra una settimana esatta: alle 2 di notte passeremo automaticamente alle 3 di notte. Dormiremo quindi, in questo giorno, un’ora in meno, ma il giorno dopo il tramonto avverrà un’ora più tardi e potremo quindi godere di un’ora di sole in più.

Da anni si parla e si vocifera sulla possibile abolizione del cambio d’ora in Italia, ma è giusto ricordare che sono stati soprattutto i paesi del Nord Europa a spingere su questa possibile abolizione. Vista la loro posizione geografica infatti, nei mesi estivi questi paesi non vedono un particolare beneficio nel cambio dell’ora, che conviene di più ai paesi del Mediterraneo, dunque anche all’Italia. Il cambio d’ora continuerà quindi anche nei prossimi anni sul Belpaese.