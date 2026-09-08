Stadio Arechi e nuovo Volpe, Celano chiede chiarezza alla Region

Fare chiarezza sul finanziamento e sull’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio Volpe e il restyling dello stadio Arechi. È quanto chiede il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano, che ha inviato una richiesta formale alla responsabile FSC Maria Somma e, per gli aspetti di competenza, al responsabile Grandi Opere Fabrizio Manduca.

L’iniziativa nasce, spiega Celano, dal susseguirsi di dichiarazioni e ricostruzioni giornalistiche considerate contraddittorie sulla copertura economica e sullo stato delle procedure. Al centro della richiesta ci sono i circa 140 milioni di euro indicati come necessari per realizzare gli interventi.

Il consigliere ricorda che, durante un recente question time in Consiglio regionale, gli sarebbe stato comunicato che i fondi FESR inizialmente individuati non potevano essere utilizzati e che sarebbe stato quindi necessario ricorrere al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Nella stessa risposta, secondo quanto ricostruito da Celano, era stato precisato che le risorse risultavano stanziate e che si attendeva entro la fine di luglio il parere definitivo del CIPESS. Dichiarazioni successive di amministratori comunali avrebbero invece escluso la necessità di questo passaggio, mentre altre notizie di stampa avrebbero sostenuto che la pratica non fosse mai stata trasmessa al Comitato.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda la predisposizione del Piano economico-finanziario, indicato in alcune ricostruzioni come un adempimento necessario e potenzialmente in grado di rallentare ulteriormente il procedimento.

«Questo quadro contraddittorio rischia di generare nuova incertezza su un intervento atteso da anni dalla comunità salernitana», sottolinea il consigliere regionale, ricordando che l’opera, secondo precedenti annunci, avrebbe dovuto essere completata entro la fine del 2025.

Sono nove i quesiti trasmessi ai dirigenti regionali. Celano chiede innanzitutto di sapere se i fondi FSC siano stati effettivamente stanziati e resi disponibili, attraverso quale atto e per quale importo preciso. Domanda inoltre di conoscere quali altre opere siano state eventualmente definanziate o rimodulate per recuperare le risorse.

Un altro gruppo di interrogativi riguarda il ruolo del CIPESS: se il suo parere sia necessario, se la documentazione sia stata trasmessa, in quale data e a che punto si trovi l’istruttoria. Chieste informazioni anche sull’effettiva utilizzabilità delle somme e sull’eventuale presenza di ulteriori adempimenti a carico della Regione o di altri enti.

Celano sollecita poi chiarimenti sul PEF, chiedendo se rappresenti un presupposto indispensabile per accedere ai fondi, chi debba redigerlo e quale sia lo stato della procedura. L’ultimo quesito riguarda il cronoprogramma. Nel precedente question time era stata ipotizzata la partenza dei lavori dello stadio Volpe a ottobre: il consigliere chiede ora se quella previsione possa essere confermata alla luce dello stato amministrativo, finanziario e progettuale dell’intervento.

«È indispensabile fare piena chiarezza su una vicenda che interessa direttamente Salerno e si trascina ormai da anni», conclude Celano, chiedendo un riscontro distinto per competenze e in tempi brevi.