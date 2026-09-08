Salernitana, ingaggiato il portiere Perina

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere classe 1992 Pietro Perina, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Fidelis Andria.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 92.