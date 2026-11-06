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Sport, a Nepi Molineris il premio ‘Manager uomo dell’anno’ agli Msa Awards 2026

  • Novembre 6, 2026
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Sport, a Nepi Molineris il premio ‘Manager uomo dell’anno’ agli Msa Awards 2026

(Adnkronos) –
Per il costante contributo alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema sportivo italiano, attraverso una visione manageriale capace di innovare, generare opportunità e riconoscere allo sport un ruolo centrale nella crescita sociale, culturale ed economica del Paese. Con questa motivazione Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A., ha ricevuto il premio Manager Uomo dell’Anno agli MSA Awards 2026. Il riconoscimento è stato consegnato a Sanremo, nel corso della cerimonia degli MSA Awards 2026, in una serata condotta da Jacopo Volpi. Un riconoscimento che premia il percorso manageriale di Nepi Molineris e la visione strategica portata avanti alla guida di Sport e Salute, con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile, inclusivo e diffuso, rafforzandone il ruolo come leva di crescita sociale, culturale ed economica per il Paese.
 

“Ricevere questo premio è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ma soprattutto rappresenta una responsabilità e uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio. Il lavoro da fare è ancora tanto”. ha dichiarato Diego Nepi Molineris. “Voglio ringraziare Msa e desidero condividere questo riconoscimento con il mio presidente Marco Mezzaroma e tutta la meravigliosa squadra di Sport e Salute. È un premio che va ben oltre la mia persona e che sento di condividere con tutte le persone che lavorano per un obiettivo comune: contribuire a costruire uno sport sempre più accessibile, inclusivo, diffuso e capace di generare valore per il nostro Paese”. Nel suo intervento, l’Ad di Sport e Salute ha ribadito il valore di una visione che mette al centro lo sport di base, i bambini, i giovani, le famiglie e le comunità: “La nostra visione parte da un principio semplice: lo sport è di tutti. Vogliamo che ogni ragazzo abbia la possibilità di avvicinarsi a una disciplina sportiva, che ogni scuola possa diventare un luogo di movimento e crescita, che ogni territorio possa trovare nello sport un motore di rigenerazione e sviluppo”. 

Una visione che si traduce in progetti e investimenti concreti, come Sport Illumina, il programma che restituisce spazi alle persone e trasforma luoghi in nuove opportunità di pratica sportiva e aggregazione. Centrale anche il tema della formazione e delle competenze manageriali, attraverso il lavoro della Scuola dello Sport, per accompagnare l’evoluzione del sistema e preparare i professionisti di oggi e di domani. “Il futuro dello sport non si costruisce soltanto attraverso le infrastrutture e gli investimenti, ma soprattutto attraverso le idee, il talento e le persone capaci di trasformarli in progetti e opportunità”, ha aggiunto Nepi Molineris. Il riconoscimento degli MSA Awards 2026 rappresenta così anche un’occasione per ribadire il ruolo dello sport come patrimonio strategico del Paese: uno strumento di salute, educazione, inclusione e coesione sociale, capace di generare valore ben oltre il perimetro dei campi da gioco. 

sport

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