Salvini, in Campania centrodestra deve scegliere subito
Torna Laura Pausini: nuovo singolo, album e tour al via dalla Spagna
Regionali, il centrodestra prende tempo: ancora nessun nome, restano nodi Veneto e Campania
  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 48
  • 1 Min Read
Sparatoria alla Utah University, ferito l’attivista di destra Charlie Kirk

(Adnkronos) – Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è stato colpito a colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Lo riferiscono fonti delle forze dell'ordine, secondo cui un sospettato è stato arrestato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato la gente a pregare per l'attivista di destra e suo stretto alleato: "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!", ha scritto sulla sua piattaforma social Truth Social. Anche il vicepresidente JD Vance ha scritto, su X: "Dite una preghiera per Charlie Kirk, un brav'uomo e un giovane padre". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

