De Luca ironico: «Ho fatto una bella mangiata di fichi…»

«Fermarvi nei pressi di una villetta qui vicino al cantiere dove c’è un albero di fico, mi sono fermato e ho fatto una mangiata di fichi. Fatelo anche voi». A dirlo il governatore della Campania Vincenzo De Luca, attendendo il ministro Matteo Salvini in occasione dell’accensione del macchinario che scaverà una lunga galleria nella quale passerà la maxi condotta che porterà l’acqua della diga di Campolattaro nella nuova rete di distribuzione per uso potabile ed irriguo un’opera finanziata dal Governo e dalla Regione Campania. Una risposta ironica a chi gli chiedeva della candidatura di Roberto Fico a governatore della Campania.
