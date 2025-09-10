Salvini, in Campania centrodestra deve scegliere subito - Le Cronache Ultimora
Salvini, in Campania centrodestra deve scegliere subito
Salvini, in Campania centrodestra deve scegliere subito

  Settembre 10, 2025
“Mi auguro che il centrodestra scelga in fretta, anche perché la Lega non ha preteso alcun candidato. Noi siamo pronti da tempo, tanto che abbiamo le liste pronte in tutte le province”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto, in provincia di Benevento per l’inaugurazione dei lavori della diga di Campolattaro, a chi gli chiedeva se dal vertice del centrodestra previsto nel pomeriggio potesse uscire il candidato per la Campania. “Io lo spero. L’importante – ha detto – è scegliere in fretta perché dall’altra parte c’è un’alleanza che è debolissima: è una comunione di interessi. Quello che ha detto oggi De Luca è l’esatto contrario di quello che vuole fare Fico. Quando De Luca parla di realizzare ferrovie, dighe, strade e i Cinque Stelle non vogliono fare neanche un tombino vuole dire che abbiamo il dovere di offrire ai campani un modello di sviluppo che guardi avanti e non di ritorno indietro”.

