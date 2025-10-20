Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: “Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà”
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono
Il commissario Ricciardi 3, l’anticipazione di Lino Guanciale: “Ora si abbandona all’amore”
Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Ultim'ora Nazionale

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

  • Ottobre 20, 2025
  • 0
  • 22
  • 1 Min Read
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono, il Movimento 5 Stelle cala. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni il 20 ottobre 2025. Fratelli d'Italia è sempre più il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana e arriva al 31%, mantenendo quasi inalterato il vantaggio sul Partito Democratico. I dem della segretaria Elly Schlein crescono dello 0,3% e si attestano al 22,1%. Passo indietro per il M5S di Giuseppe Conte: il movimento cede lo 0,2% e scende al 13,2%. Arretra anche la Lega, che scivola dall'8,7% all'8,5%. Forza Italia, invece, sale dal 7,8% al 7,9%. Calano Verdi e Sinistra, ora al 6,6%. Più staccate Azione (2,9%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025