Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce. Pd e M5S calano - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Charlie Kirk, la confessione del killer in chat: “Amici, ho brutte notizie per voi”
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano
Venezuela, Maduro: “Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo”
Con t-shirt ‘Bella ciao’ contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti
Ultim'ora Nazionale

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano

  • Settembre 15, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce e va in fuga, Pd e M5S calano. E' il quadro del sondaggio politico Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 15 settembre 2025. La formazione guidata da Giorgia Meloni si conferma ampiamente primo partito, allungando rispetto alla concorrenza. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,4% e sale al 30,4%. Il Partito Democratico di Elly Schlein cede lo 0,3% e scende al 21,9%. Stesso passo indietro per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, ora al 13,3%.  La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e si attesta all'8,7%, staccando Forza Italia che perde lo 0,2% e ora vale l'8,1%. Più indietro Verdi e Sinistra (6,6%), Azione (3,4%), Italia Viva (2,4%) e +Europa (2,1%), Noi Moderati (1%).  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025