Sondaggio Noto, Cirielli in rimonta - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

La Russia ci sfotte
Lista Mastella, intervenga l’Antimafia
Zuottolo: Statale 268 del Vesuvio, basta tragedie
La sfida 5.0 per trasformare il turismo salernitano
Attualità Campania

Sondaggio Noto, Cirielli in rimonta

  • Novembre 6, 2025
  • 0
  • 245
  • 2 Min Read
Sondaggio Noto, Cirielli in rimonta

Alle prossime elezioni Regionali, in Campania, il candidato del centrosinistra e del movimento 5 stelle, Roberto Fico, si pone al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al momento posizionato al 45%. È quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”, in onda da ieri sera su Raiuno. In Veneto, invece, sarebbe avanti il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, con il 61% contro il 35% del candidato del centrosinistra e dei Cinque Stelle, Giovanni Manildo. In Puglia, infine, il candidato del centrosinistra+M5S Antonio Decaro, sarebbe in vantaggio al 65% mentre il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono, si attesterebbe al 33%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto alle elezioni politiche, invece, FdI è al 30,5%, stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. Stabili anche il Pd al 23% e il M5S all’11.5%. Forza Italia guadagna mezzo punto (+0,5) ed è al 9,5% mentre la Lega resta all’8%. Alleanza Verdi è al 6 % e cala dello 0,5%. Azione al 4 (+0,5%), Italia Viva al 2,5% è stabile. Infine Noi Moderati rimane all’1,5%. Stabili anche +Europa e Udc, entrambi all’1%. In generale, il centrodestra al 50,5% guadagna lo 0,5% mentre Il campo largo al 44% (CS+M5S) lo perde (-0,5%). La stima sull’affluenza resta stabile al 56%. Dunque, Cirielli sembra aver recuperato consenso in questa campagna elettorale ma ancora sette punti lo separano dal suo diretto competitor, Roberto Fico, sostenuto dal campo largo.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013