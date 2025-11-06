Sondaggio Noto, Cirielli in rimonta

Alle prossime elezioni Regionali, in Campania, il candidato del centrosinistra e del movimento 5 stelle, Roberto Fico, si pone al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al momento posizionato al 45%. È quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”, in onda da ieri sera su Raiuno. In Veneto, invece, sarebbe avanti il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, con il 61% contro il 35% del candidato del centrosinistra e dei Cinque Stelle, Giovanni Manildo. In Puglia, infine, il candidato del centrosinistra+M5S Antonio Decaro, sarebbe in vantaggio al 65% mentre il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono, si attesterebbe al 33%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto alle elezioni politiche, invece, FdI è al 30,5%, stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. Stabili anche il Pd al 23% e il M5S all’11.5%. Forza Italia guadagna mezzo punto (+0,5) ed è al 9,5% mentre la Lega resta all’8%. Alleanza Verdi è al 6 % e cala dello 0,5%. Azione al 4 (+0,5%), Italia Viva al 2,5% è stabile. Infine Noi Moderati rimane all’1,5%. Stabili anche +Europa e Udc, entrambi all’1%. In generale, il centrodestra al 50,5% guadagna lo 0,5% mentre Il campo largo al 44% (CS+M5S) lo perde (-0,5%). La stima sull’affluenza resta stabile al 56%. Dunque, Cirielli sembra aver recuperato consenso in questa campagna elettorale ma ancora sette punti lo separano dal suo diretto competitor, Roberto Fico, sostenuto dal campo largo.