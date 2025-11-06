Bagno di folla per la Salernitana

di Marco De Martino

SALERNO – Bagno di folla alla ripresa. Circa un centinaio di tifosi ha atteso ed incontrato i calciatori della Salernitana, ieri pomeriggio al termine della prima seduta di allenamento settimanale, nel meet & greet organizzato dalla società nel piazzale del Mary Rosy. Tantissimi i sostenitori, soprattutto giovanissimi, che hanno avuto la possibilità di scambiare qualche parola, scattare selfie e farsi firmare autografi dai propri beniamini. I più gettonati sono stati i due bomber Roberto Inglese e Franco Ferrari, ma anche Galo Capomaggio e lo stesso direttore sportivo Daniele Faggiano hanno riscosso un discreto successo tra i tifosi accorsi al Mary Rosy. Un bel momento per bagnare nel migliore dei modi l’inizio di una settimana cruciale per la Salernitana, che culminerà con l’atteso posticipo in programma lunedì sera all’Arechi contro il Crotone del tecnico salernitano Emilio Longo. Una marcia di avvicinamento che è iniziata anche con le buone notizie provenienti dall’infermeria. Nessun calciatore granata è uscito malconcio dalla battaglia di Latina, con il solo lungodegente Kees de Boer a svolgere un lavoro differenziato in palestra prima di sottoporsi all’ennesimo ciclo di terapie per continuare il percorso riabilitativo dopo la lesione muscolare di medio grado subita a Casarano. Per quanto riguarda la seduta di ieri, gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno aperto la seduta con una lavoro atletico e aerobico seguito da esercitazioni tecniche e partita finale. Si replica questa mattina alle ore 10, sempre al Mary Rosy. Dunque mister Raffaele, dopo aver dovuto fronteggiare una mini-emergenza in queste ultime settimane, può finalmente tornare a respirare. Dopo aver pienamente recuperato Inglese, in campo già al Francioni per tutti i 90′, il tecnico granata contro il Crotone ritroverà finalmente a pieno regime anche Eddy Cabianca. Il jolly difensivo, dopo aver osservato i suoi compagni a Latina dalla panchina, lunedì prossimo potrebbe indossare nuovamente una maglia da titolare un mese e mezzo dopo l’ultima presenza, datata 21 settembre in quel di Giugliano, quando incappò nella lesione muscolare che l’ha tenuto ai box fino a qualche giorno fa. Rientra nei ranghi anche Galo Capomaggio. Il faro della Salernitana ha infatti scontato al Francioni il turno di stop per squalifica e tornerà al suo posto in mezzo al campo. Si prospettano, dunque, piacevoli problemi di abbondanza per Raffaele dopo un periodo di vacche magre. In difesa Raffaele potrebbe decidere di confermare la linea a tre di Latina, dove è arrivato il quarto clean sheet stagionale, mentre a centrocampo a far posto a Capomaggio sarà il deludente Varone. Cabianca potrebbe giocare sull’out destro al posto di Achik, mentre in attacco si potrebbe tornare all’antico con l’impiego del doppio centravanti, Inglese-Ferrari, a scapito di Liguori. Infine il dato biglietti per lunedì, con il report diffuso ieri dopo due giorni di prevendita che ha fatto segnare 1.860 tagliandi emessi.