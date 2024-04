Solidarietà per la Caritas

Importante iniziativa, savato sera, presso il centro sociale di Quartiere Europa, nella zona orientale della città. Il sacerdote don Michele Pecoraro ha infatti organizzato un concerto per raccogliere fondi da destinare alla Caritas. Oltre all’esibizione canora di Don Michele è stato messo in scena anche spettacolo di danza di un ballerino salernitano, Antonio Adriatico. Il teatro del centro sociale è pieno di cittadini salernitani. Iniziativa particolarmente interessante che ha portato presso il centro sociale un numero importante di persone che hanno scelto di aiutare concretamente l’associazione. Presente, anche in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Salerno, la vice sindaca e assessore alle Pari Opportunità del Comune di Salerno Paky Memoli che non ha mai fatto mancare il suo supporto concreto. «Questa sera (sabato per chi legge, ndr) siamo insieme per vivere un sabato in allegria con la musica ed il canto. La musica è vita, è un linguaggio universale che supera ogni barriera e connette tutte le persone del mondo – ha dichiarato la vice sindaca Memoli – Abbiamo ascoltato la stupenda voce di don Michele Pecoraro, ma siamo anche qui per aiutare chi è in difficoltà. Non dimentichiamo che la solidarietà è un valore, è un sentimento che deve essere presente nella vita di ognuno di noi; la solidarietà è amore verso gli altri e non è tanto quello che diamo ma quanto amore mettiamo nel dare, è un gesto straordinario capace di creare un legame tra le persone. Dobbiamo educare i nostri ragazzi e ragazze alla cultura del dono e della solidarietà perché come diceva Maria Teresa di Calcutta, “se nel cammino della vita abbiamo acceso una piccola fiammella nell’ora buia di qualcuno allora la nostra vita non è stata invasa”. er.no